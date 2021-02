Об этом сообщает BBC.

После этого социальная сеть Facebook удалила новостную группу True News, которой руководили военные.

Страницу удалили из-за "неоднократного нарушения стандартов сообщества, запрещающих подстрекательство к насилию и координирование причинения вреда". Эта страница являлась основным источником военных, который использовался для предупреждения протестующих и распространения их утверждений и информации.

Главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу и другим высшим армейским руководителям уже запрещен доступ в Facebook из-за обвинений в нарушении прав человека.

Военные жестко реагируют на протесты и используют для разгона демонстрантов боевые патроны.

В ООН осудили насилие, назвав такие методы недопустимыми.

“We will never forget how they treat us while we all feel helpless. The gunshots are happening everywhere in Mandalay. So disappointed with their irresponsible actions upon us. #WhatsHappeninglnMyanmar #Mandalay #myanmarmilitarycoup tw // gunshots / gunshot sound / violence pic.twitter.com/2W8KO52bWB