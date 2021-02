Об этом сообщает телеканал KXAS-TV.

Инцидент произошел на участке скоростной трассы 35W к северу от городка Форт-Уэрт. По имеющейся информации, столкнулись не менее 130 автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и еще десятки людей получили травмы.

На месте работают десятки сотрудников экстренных служб. Работники скорой помощи эвакуировали с места масштабного ДТП не менее 35 человек. Для этого задействовали 13 машин скорой помощи.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9