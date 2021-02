Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте организации.

Сообщается, что первая партия вакцины Covishield была доставлена сегодня в аэропорт Дубая из Индии. При этом в DHA не указали количество доз в данной партии вакцины.

"DHA сделает вакцину AstraZeneca доступной в эмирате в рамках своего обязательства по предоставлению населению выбора различных вакцин", — говорится в сообщении.

The #Dubai Health Authority (@DHA_Dubai), announces that the first shipment of the AstraZeneca COVID-19 vaccine has arrived from India at Dubai Airport.https://t.co/RJFRnjr5hM pic.twitter.com/CDn8fxv6zO