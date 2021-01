Так, в ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установила ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

29 января прототип корабля Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, должен был совершить "прыжок" на 10 километров и управляемо приземлиться на посадочную площадку рядом с местом старта, но комиссия по космическим запускам США вовремя не предоставила соответствующее разрешение. Запуск переносят уже неделю подряд из-за чего Маск обвинил ответственных чиновников в непрофессионализме и бюрократизированности.

Ранее Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

