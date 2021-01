Детектив Национального антикоррупционного бюро Дмитрий Литвиненко в 2020 году задекларировал покупку акций купных американских компаний на 154,9 тыс. гривен и продажу ценных бумаг на 3,164 млн гривен.

Об этом говорится в сообщениях о существенном изменении в имущественном состоянии Литвиненко в Едином госреестре деклараций.

За 2020 год в реестре числится 14 сообщений о существенных изменениях в имущественном положении Литвиненко и все они связаны с покупкой или продажей ценных бумаг.

В декларации указано, что детектив купил ценных бумаг на общую сумму 154,9 тыс. гривен на момент приобретения.

Среди них акции таких компаний как Tesla Inc, Gilead Sciences Inc, Delta Air Lines, Exxon Mobil Corporation, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises, Vodafone Group, First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund и других компаний.

При этом, в декларации не указана валюта, в которой оценены акции, а согласно разъяснениям НАЗК, если в декларации не указана валюта, то ею по умолчанию является гривна.

При этом указанная стоимость, если ее считать в гривне получается достаточно низкая.

Например, Литвиненко задекларировал приобретение 22 октября 20 акций Tesla Inc стоимостью 12 498 единиц неуказанной валюты, 624 за акцию (по умолчанию гривны).

Однако на 22 октября котировки Tesla Inc на бирже NASDAQ составили 425,79 долларов за акцию.

Также была задекларирована покупка 2 сентября 53 акций Tesla Inc за 13 223 гривны (по умолчанию) или 249,49 гривен акция, 4 акции Tesla Inc за 12 237 гривен, 3 059 гривен акция и 1 акции за 12 173 гривны.

А котировки акций Tesla Inc 2 сентября на бирже NASDAQ составили 447,37 долларов за акцию.

Кроме того, вопрос о валюте возникает также из-за того, что если стоимость акций указана в гривне, то она не достигает порога стоимости имущества, покупку которого необходимо декларировать.

Например, 2 сентября Литвиненко задекларировал уже указанные выше покупку акций на общую сумму 37 633 гривны, тогда как необходимо декларировать получение суммы или имущества на сумму, что превышает 50 прожиточных минимумов (105 тыс. гривен для 2020 года).

Также в 2020 году Литвиненко задекларировал продажу корпоративных прав на общую сумму 3,164 млн гривен (по умолчанию).

При это в декларации не указано, какое количество акций и какой компании продавались.

Торговлю ценными бумагами Литвиненко вел через американскую брокерскую компанию INTERACTIVE BROKERS LLC.

При этом в декларации Литвиненко за 2019 год не указано, что он владел какими-либо корпоративными правами.

За этот год он задекларировал 741,365 тыс. гривен зарплаты в НАБУ и небольшую сумму процентов, 5 тыс. гривен в «Универсал банке» и 6,5 тыс. долларов наличными.

Детектив, кроме того, задекларировал ранее взятые кредиты в нескольких украинских банках на общую сумму 49,6 тыс. гривен, из которых осталось выплатить около 22 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что зарплата детективов НАБУ отвечает европейским стандартам.

