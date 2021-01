В Белом доме полным ходом идет подготовка к инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Торжественное событие должно пройти 20 января. По этому случаю Комитет по инаугурации опубликовал специальный плейлист из 46 треков разных исполнителей, которые прозвучат на церемонии. 46 – непростое число, ведь Байден стане 46-м президентом США.

Песни можно послушать на всех основных сервисах для музыки.

Подборку составил рэпер и продюсер DJ D-Nice в сотрудничестве с лейблом The Raedio. Подборка DJ D-Nice для Байдена появилась в Сети в пятницу 15 января и, как было заявлено в Twitter The Raedio, является "официальным плейлистом для инаугурации 46-го президента и вице-президента Соединенных Штатов".

В сборник вошли треки Dua Lipa, SZA, Beyoncé и Vampire Weekend, Стиви Уандера, Earth, Wind & Fire, Bob Marley & The Wailers и другие. Предполагается, что Байден будет выходить на сцену под Bruce Springsteen — "We Take Care of Our Own. Также есть избранные треки для первой леди, вице-президентки и ее супруга.

На церемонии пройдут и живые выступления музыкантов, певица Lady Gaga исполнит национальный гимн, со своей программой выступит Дженнифер Лопес.

Как сообщали Українські Новини, три бывших президента США намерены прийти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

Посол Украины в США Владимир Ельченко тоже будет присутствовать от имени Украины на инаугурации Джо Байдена.

Тем временем, Дональд Трамп на инаугурацию приходить не собирается и объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации.

