Голос Миллер слышно на видео во время выступления на митинге, организованном консервативной группой "Мамы за Америку".

"Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно проиграем, если не завоюем сердца и умы наших детей.

Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У того, у кого есть молодежь, есть будущее", – заявила на митинге Миллер.

Заявление Миллер уже осудили как демократы, так и республиканцы. Многие политики заявили, что конгрессмену не позволительно упоминать Гитлера в одобрительном ключе, и призвали Миллер извиниться за свои слова.

Издание Chicago Sun-Times сообщает, что Миллер опубликовала на своей странице в Twitter пост, который позднее якобы был удален.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Я бы никогда не прославляла диктатора, устроившего геноцид. Молодежь контролируется левой пропагандой, а социальные сети используются как машина для этого", – якобы написала Миллер.

В более позднем посте она якобы написала, что ее слова на митинге "были разоблачением усилий злых диктаторов перевоспитать молодых людей и аналогичных усилий левых радикалов в нашей стране сегодня".

Not a great look for a freshmen Congresswoman to be caught on tape at a rally in the Nation’s Capitol saying “Hitler was right.” @Miller_Congress



And for those who want to nitpick what she said, let me just stop you right there—Hitler was right on literally nothing. pic.twitter.com/KXbVT8jTr3