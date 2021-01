По данным американских СМИ, убитую звали Эшли Бэббит.

Она ветеран ВВС США из Сан-Диего, которая отслужила в американских войсках 14 лет.

Бэббит была сторонницей президента США Дональда Трампа.

Американские СМИ предполагают, что стрелял сотрудник полиции Капитолия. Бэббит находилась в группе протестующих, которые ворвались в зал заседаний Конгресса во время слушаний.

Не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным.

Trump Supporter Gets Shot And Murdered The US State Capitol! #BREAKING #dcshooting #killing #CapitolBuilding #capitolbreach pic.twitter.com/ueyVW4hpI2

BREAKING—The woman’s name is Ashley Babbitt. A former 14 year Air Force veteran from San Diego, and apparently a former high level security expert.



Storming the US Capitol today though? No words.



pic.twitter.com/zJGbIKO8Ynhttps://t.co/zicVeBLt5E