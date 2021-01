Полиция подстрелила двух сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий. Одна из раненных – женщина, и она в тяжелом состоянии.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Также о ранении мужчины сообщает CNN.

Сам Дональд Трамп призвал протестующих к порядку и попросил не атаковать полицейских.

Сам Дональд Трамп призвал сторонников к порядку и просит их не атаковать полицейских. "Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия", — написал он в соцсети.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Конгрессмены обвинили Трампа в попытке переворота, а генеральный прокурор округа Колумбия призвал вывести протестующих из здания.

После прозвучавших выстрелов спецназ выгнал часть демонстрантов из здания, но некоторые из них продолжают беспорядки. Вокруг Капитолия находится около 10 тысяч людей.

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

Трамп уже распорядился отправить 1 100 бойцов Нацгвардии для защиты порядка.

Как сообщали Українські Новини, в Вашингтоне должно было пройти заседание Конгресса по утверждению результатов выборов президента. Но сторонники Трампа организовали под стенами Капитолия акцию протеста.

Байден получил большинство голосов коллегии выборщиков.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за избранного президента Джо Байдена.

Накануне Трамп пообещал Байдену "адскую битву" за президентское кресло.

