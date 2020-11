Вспышка на Солнце произошла в воскресенье, 29 ноября. Поток рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения, извергнутые всплеском, достигли верхних слоев атмосферы Земли и привели к ее ионизации, которая привела к нарушению работы коротковолновой связи над югом Атлантического океана.

"Радиолюбители и моряки, возможно, заметили странные эффекты распространения на частотах ниже 20 МГц, в некоторых случаях передача ниже 10 МГц была полностью прекращена", — заявил астроном Тони Филлипс.

По его словам, последствия произошедшей вчера вспышки могли быть более серьезными, однако Земле повезло, так как основная масса излучения была направлена в сторону.

"Вспышка и выброс корональной массы произошли сразу за юго-восточным краем Солнца. В результате взрыв частично затмил Солнце. Это могло быть происшествия Х-класса", — подчеркнул Филлипс.

Отмечается, что ученые отнесли данную вспышку к категории М и оценили ее в 4,4 балла. Солнечные вспышки характеризуются маленькие С-класс, М-средние и самые крупные Х-класс.

Another look at the coronal mass ejection launched by the M4.4 flare earlier today. These images come from SOHO which is a space craft that looks at CMEs from earth's point of view. A fast and impressive CME can be seen but as mentioned earlier, it is not directed towards Earth. pic.twitter.com/mVvOGebuon