"Я выиграл выборы… Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, – это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы!" – говорится в сообщении.

Американский президент заявил, что не признает результатов выборов и считает, что "впереди длинный путь", имея ввиду судебные иски.

Twitter опубликовал это сообщение Трампа с пометкой "Официальные источники назвали эти выборы иначе". Так, по данным CNN, Байден уже набрал 306 голосов выборщиков, при нужных 270. У Трампа – 232.

Заявление Трампа было сделано на фоне массовых столкновений между противниками и сторонниками президента США. Как сообщает Fox News, сторонники Трампа в Вашингтоне вышли на "Марш миллионов MAGA" и требовали пересчета голосов. Впоследствии они вступили в стычки с людьми, которые выступают против президента. В результате были задержаны около 20 человек.

the #MillionMAGAMarch is only getting stronger as the night goes on. #Trump supporters erupt in celebration as two groups reunite. pic.twitter.com/rJDIjbjKLb