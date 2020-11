В декабре 2019 года Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг, посоветовав ей поработать над своим гневом.

"Так смешно. Грета должна поработать над своим гневом, а потом пойти посмотреть старое доброе кино с другом. Остынь, Грета, остынь!", – написал тогда Трамп.

Тунберг вспомнила этот совет и анологичным образом прокомментировала твит Трампа с требованием остановить подсчет голосов на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

"Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а потом пойти посмотреть старое доброе кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!", – спародировала Трампа Тунберг.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA