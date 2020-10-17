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17 октября 2020, суббота, 14:53 87
Политика 2020-10-17T16:00:02+03:00
Українські Новини
Провластные боты атакуют "За майбутнє" в соцсетях, чтобы скрыть правду, - Суслова

Провластные боты атакуют "За майбутнє" в соцсетях, чтобы скрыть правду, - Суслова

Ольга Фандорина
Выборы, Палица, ЗА Майбутнє, Палиця, Суслова

Официальная страница Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" была атакована провластными ботами с целью удалить информацию о катастрофическом состоянии борьбы с коронавирусом в Одессе. В частности, о намерении МОЗ разместить больных COVID-19 в полуразрушенном спорткомплексе "Олимпиец", где не работает вентиляция, грибок на стенах и низкая температура, что только ухудшит состояние пациентов. Несмотря на усилия властей скрыть правду, "ЗА МАЙБУТНЄ" и дальше будет информировать людей о реальном положении дел и добьется смены власти дилетантов на профессионалов.

Об этом заявила лидер Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

"Против Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" была задействована вся ботоферма действующей власти после того, как мы разместили на нашей официальной странице информацию о реальном состоянии дел в Одессе. Там в недоремонтованном спортивном комплексе "Олимпиец" собираются размещать больных COVID-19. Сегодня в помещении продолжается капитальный ремонт, который еще далек от окончания. Преобразование спорткомплекса в госпиталь - это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть", - заявила Ирина Суслова.

По ее словам, ответственность за такое положение дел несет лично министр здравоохранения Максим Степанов.

"За полгода он так и не сумел развернуть сеть временных госпиталей с надлежащими условиями, хотя знал о неизбежности второй волны коронавируса. На самом деле, это лишь один пример бездарного управления медициной, которую демонстрирует министр. Именно поэтому он должен как можно быстрее уйти в отставку. Но, очевидно, правда очень не понравилась господину министру и его боты массово атаковали страницу Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ". Вследствие их жалоб видео из "Олимпийца" было удалено сетью Facebook", - сообщила Ирина Суслова.

Она выразила убеждение, что такие действия не помогут власти скрыть правду.

"Они могут хоть каждый день натравливать на нас своих ботов, но "ЗА МАЙБУТНЄ" всеми возможными способами донесет до людей правдивую информацию. А правда заключается в том, что власть - это непрофессиональные дилетанты и банкроты, которые провалили борьбу с коронавирусом и тысячам украинцам придется заплатить за это своим здоровьем, а некоторым даже жизнью. Единственный правильный вывод - власть нужно менять, сначала на местах, а затем и в центре. 25 октября мы начнем эти изменения", - убеждена Ирина Суслова.

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