Киевская власть зарабатывает на эвакуации автомобилей только 10%, - Кучеренко

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко требует проведения аудита деятельности предыдущего руководства столицы. Об этом Кучеренко заявил во время брифинга членов партии "Батькивщина".

"Один из главных приоритетов нашей команды и мой лично как кандидата в мэры - это полный аудит расходования бюджетных средств за последние годы на инфраструктуру и коммуналку", - заявил Алексей Кучеренко.

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" подверг критике действия нынешней власти, которая вместо решения проблем жителей столицы занимается бизнес-вопросами. Кучеренко привел пример бесконтрольной эвакуации автомобилей в Киеве и вымогательство, которое процветает вокруг этого.

"В Киеве в последние месяцы заработала система эвакуации автомобилей, которые неправильно припаркованы. Могут сказать, что это европейский опыт, но я не видел в ЕС, чтобы именно так эвакуировали. Там это происходит, когда авто мешает движению общественного транспорта, например. У нас же это стало бизнесом. Для того, чтобы забрать машину, нужно заплатить 2500 грн, а сколько из этой суммы денег идет в городской бюджет? Практически нисколько. Максимум 10% ", - сообщил Алексей Кучеренко.

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