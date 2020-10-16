Несмотря на рост количества инфицированных, Минздраву и Степанову удается избежать коллапса медсистемы, – Скаршевский

Эксперт Виктор Скаршевский считает, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19, Министерству здравоохранения Украины во главе с Максимом Степановым удается не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Коронавирус продолжает испытывать украинскую систему здравоохранения на прочность: растет количество инфицированных и заполняемость больничных коек. Система оказалась пока прочнее. Ведь несмотря на скачок заболеваемости с 2-3 тыс. на конец сентября до почти сегодняшних 6 тыс. - коллапса медицинской системы не произошло. И это при том, что наше "убитое" за 29 лет здравоохранение было совершенно не готово к пандемии в ее начале", - написал Скаршевский.

При этом, он также отметил, что по сравнению с апрелем 2020 года, когда в больницах было до 12 тыс. коек для приема больных COVID-19, сейчас готово более 34 тыс. и в резерве есть еще 6,5 тыс.

"Всего украинская медсистема готова выставить 52 тыс. коек. Если в апреле у нас делали 200 ПЦР-тестов в день, то сейчас - это более 34 тыс.", - подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что любая медицинская система имеет свой ресурс. Поэтому без соблюдения гражданами правил эпидбезопасности, Минздраву в одиночку не победить эпидемию.

"Как бы не старался Минздрав во главе с министром Максимом Степановым, побороть эпидемию в одиночку они не смогут. Поэтому сейчас, как никогда, важно соблюдать все правила эпидбезопасности. И это касается не только граждан, но и местных органов власти, которые сейчас находятся в предвыборной борьбе и часто пренебрегают правилами эпидбезопаности. Только придерживаясь правил, мы сможем выйти из этой критической ситуации с наименьшими потерями", - подытожил Виктор Скаршевский.

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