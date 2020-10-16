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16 октября 2020, пятница, 17:12 484
Общество 2020-10-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
Общественные организации раскритиковали инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос

Общественные организации раскритиковали инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос

Петр Стуженко
Президент Украины, Реанимационный пакет реформ, РПР, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Всеукраинский опрос
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: pixabay.com
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: pixabay.com

29 общественных организаций в рамках Реанимационных пакета реформ (РПР) поддержали заявление, в котором призвали Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от инициативы проведении всенародного опроса 25 октября 2020 года.

Среди тех. кто обвинил Президента в "манипулировании инструментами народовластия", - неполитические организации, в частности служба по поиску пропавших детей "Магнолия" и антитабачная общественная организация "Жизнь".

В организациях обратили внимание, что опрос готовятся провести "без предварительного формулировки вопросов опроса и в условиях отсутствия законодательной процедуры проведения такого опроса".

"Провозглашение всенародного опроса за 12 дней до дня голосования на местных выборах без наличия закона, который бы регулировал процедуру подготовки и проведения такого опроса является неправовым шагом с точки зрения легитимности его инициирования, организации процесса и способен подорвать доверие к результатам такого опроса и их использования", - заявили организации, подписавшие обращение к Президенту Украины.

Среди 29 организаций-подписантов есть и такие, которые не занимают вопросы выборов или иными политическими вопросами, в частности, антитабачная общественная организация "Жизнь", служба по поиску пропавших детей "Магнолия", а также Центр исследований освободительного движения.

В организациях заподозрили Президента Зеленского "в имитации инструментов народовластия, которое может привести даже к манипулированию инструментами народовластия".

"Конституция не наделяет главу государства (правом) объявлять или назначать народные опросі (кроме случаев провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса)", - отметили общественные организации.

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