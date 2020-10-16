19.10.20 14:00 Пресс-конференция: "Риски проведения опроса 25 октября"

19 октября 2020 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Риски проведения опроса 25 октября".

Недавно Владимир Зеленский объявил намерение поставить "5 важных вопросов" во время местных выборов. Эксперты Центра политико-правовых реформ вместе с союзом ОО Реанимационный Пакет Реформ, Гражданской сетью ОПОРА, Лабораторией законодательных инициатив проанализировали намерение Президента и представят свою экспертную позицию во время пресс-конференции.

Вопросы к обсуждению:

Существует ли правовая основа проведения Всеукраинского опроса?

Возможно сочетание Всеукраинского опроса с местными выборами?

Последствия "5 важных вопросов" от Владимира Зеленского?

Риски объявленного Президентом Всеукраинского опроса?

Международный опыт проведения всенародных опросов.

Спикеры:

Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ;

председатель правления Центра политико-правовых реформ; Ольга Айвазовская, председатель правления Гражданской сети "ОПОРА";

председатель правления Гражданской сети "ОПОРА"; Юлия Кириченко, сопредседатель Совета Реанимационного пакета Реформ;

сопредседатель Совета Реанимационного пакета Реформ; Денис Ковриженко, эксперт по вопросам выборов и референдумов Международного фонда избирательных систем (IFES);

эксперт по вопросам выборов и референдумов Международного фонда избирательных систем (IFES); Светлана Матвиенко, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив.

Ссылка для регистрации.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Справка

Это мероприятие организовано Центром политико-правовых реформ при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES), Агентства США по международному развитию (USAID) и британской помощи от правительства Великобритании в партнерстве с союзом ОО Реанимационный Пакет Реформ, Гражданской сетью ОПОРА и Общественной организацией Лаборатория законодательных инициатив. Любые мнения, высказанные во время мероприятия, принадлежащих участникам мероприятия и не обязательно отражают взгляды IFES, USAID, правительств США или Великобритании.

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