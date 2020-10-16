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16 октября 2020, пятница, 16:47 12
Пресс-центр 2020-10-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
19.10.20 14:00 Пресс-конференция: "Риски проведения опроса 25 октября"

19.10.20 14:00 Пресс-конференция: "Риски проведения опроса 25 октября"

Алина Заика

19 октября 2020 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Риски проведения опроса 25 октября".

Недавно Владимир Зеленский объявил намерение поставить "5 важных вопросов" во время местных выборов. Эксперты Центра политико-правовых реформ вместе с союзом ОО Реанимационный Пакет Реформ, Гражданской сетью ОПОРА, Лабораторией законодательных инициатив проанализировали намерение Президента и представят свою экспертную позицию во время пресс-конференции.

Вопросы к обсуждению:

  • Существует ли правовая основа проведения Всеукраинского опроса?
  • Возможно сочетание Всеукраинского опроса с местными выборами?
  • Последствия "5 важных вопросов" от Владимира Зеленского?
  • Риски объявленного Президентом Всеукраинского опроса?
  • Международный опыт проведения всенародных опросов.

Спикеры:

  • Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ;
  • Ольга Айвазовская, председатель правления Гражданской сети "ОПОРА";
  • Юлия Кириченко, сопредседатель Совета Реанимационного пакета Реформ;
  • Денис Ковриженко, эксперт по вопросам выборов и референдумов Международного фонда избирательных систем (IFES);
  • Светлана Матвиенко, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив.

Ссылка для регистрации.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Справка

Это мероприятие организовано Центром политико-правовых реформ при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES), Агентства США по международному развитию (USAID) и британской помощи от правительства Великобритании в партнерстве с союзом ОО Реанимационный Пакет Реформ, Гражданской сетью ОПОРА и Общественной организацией Лаборатория законодательных инициатив. Любые мнения, высказанные во время мероприятия, принадлежащих участникам мероприятия и не обязательно отражают взгляды IFES, USAID, правительств США или Великобритании.

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