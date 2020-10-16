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Прес-центр 2020-10-16T17:15:02+03:00
Українські Новини
19.10.20 14:00 Прес-конференція: "Ризики проведення опитування 25 жовтня"

19.10.20 14:00 Прес-конференція: "Ризики проведення опитування 25 жовтня"

Алина Заика

19 жовтня 2020 року, о 14:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Ризики проведення опитування 25 жовтня".

Нещодавно Володимир Зеленський оголосив намір поставити "5 важливих питань" під час місцевих виборів. Експерти Центру політико-правових реформ разом зі спілкою ГО Реанімаційний Пакет Реформ, Громадянською мережею ОПОРА, Лабораторією законодавчих ініціатив проаналізували намір Президента та представлять свою експертну позицію під час прес-конференції.

Питання до обговорення:

  • Чи існує правова основа проведення Всеукраїнського опитування?
  • Чи можливе поєднання Всеукраїнського опитування з місцевими виборами?
  • Наслідки "5 важливих питань" від Володимира Зеленського?
  • Які ризики оголошеного Президентом Всеукраїнського опитування?
  • Міжнародний досвід проведення всенародних опитувань.

Спікери:

  • Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ;
  • Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА";
  • Юлія Кириченко, співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ;
  • Денис Ковриженко, експерт з питань виборів та референдумів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES);
  • Світлана Матвієнко, голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив.

Посилання для реєстрації.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Довідка

Цей захід організований Центром політико-правових реформ за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги від уряду Великої Британії у партнерстві зі спілкою ГО Реанімаційний Пакет Реформ, Громадянською мережею ОПОРА та Громадською організацією Лабораторія законодавчих ініціатив. Будь-які думки, висловлені під час заходу, належать учасникам заходу і не обов’язково відображають погляди IFES, USAID, урядів США або Великої Британії.

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