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16 октября 2020, пятница, 16:28 535
Выборы 2020-10-16T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Кличко выделили 1,3 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на избирательные

У Кличко выделили 1,3 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на избирательные участки

Петр Стуженко
Виталий Кличко, Избирательные участки, мэр Киева, Местные выборы-2020, СИЗ, Дезинфицирующие средства
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) избирательных участков столица предоставила из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставил из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - сообщил Кличко.

По его словам, в столице будут работать 1 109 избирательных участков. И очень важно, чтобы в нынешней эпидемиологической ситуации выборы прошли безопасно. И для тех, кто придет голосовать. И для членов избирательных комиссий, которые весь день будут работать на участках.

"Также, в день выборов Муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", - отметил Виталий Кличко.

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