У Кличко выделили 1,3 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на избирательные участки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) избирательных участков столица предоставила из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен. Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко. "Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставил из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - сообщил Кличко. По его словам, в столице будут работать 1 109 избирательных участков. И очень важно, чтобы в нынешней эпидемиологической ситуации выборы прошли безопасно. И для тех, кто придет голосовать. И для членов избирательных комиссий, которые весь день будут работать на участках. "Также, в день выборов Муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", - отметил Виталий Кличко.