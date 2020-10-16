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  • На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен, — Кучеренко
16 октября 2020, пятница, 16:35 481
Политика 2020-10-16T18:45:03+03:00
Українські Новини
На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен, — Кучеренко

На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен, — Кучеренко

Елена Новикова

Бюджет состоит из наших налогов. Разумеется, если люди своим трудом заработали не только на себя, но и чтобы профинансировать общественные потребности, то к этим деньгам надо относиться сакрально. Следует не допускать просто краж, а и неэффективного использования бюджетных средств.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе партии, передает пресс-служба.

"Вчера жители столичного дома по адресу пр-т Науки, 24 показали мне во время встречи ремонт крыши, который сделала КП "Голосиевобудинвест" за бюджетные деньги. То есть, как они списали полмиллиона гривен, не выполнили технологические работы. И в результате вся эта работа пошла в никуда. Квартиры жителей последних этажей заливает", - рассказал Кучеренко.

По его словам, согласно аудиту 2019 Департамента внутреннего финансового контроля и аудита: неопределенность вопросов водоотведения вызвала выполнения ремонтных работ кровли без надлежащего водоотведения. То есть крышу сделали, а куда вода должна стекать - не проанализировали. Это фактически сводит на нет проведение ремонтных работ и приводит к нерезультативному расходованию бюджетных средств, и как следствие потерь на сумму 480 тыс. Гривен.

"Таких крыш тысячи. Ежегодно на подобных ремонтах списывают сотни миллионов и миллиардов гривен бюджетных средств. Проблемы киевлян не решаются. Поэтому, один из главных приоритетов программы "Батькивщины" - полный аудит расходования бюджетных средств. Первоначально, это касается инфраструктуры, коммуналки, в том числе мы хотим проверить и как расходовались тарифы", - отметил он.

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