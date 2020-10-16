На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко

Бюджет складається з наших податків. Зрозуміло, якщо люди своєю працею заробили не тільки на себе, а ще й аби профінансувати суспільні потреби, то до цих грошей треба відноситися сакрально. Слід не допускати не просто крадіжок, а навіть неефективного використання бюджетних коштів.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі партії, передає пресслужба.

"Вчора мешканці столичного будинку за адресою пр-т Науки, 24 показали мені під час зустрічі ремонт даху, який зробила КП "Голосієвобудінвест" за бюджетні гроші. Тобто, як вони списали півмільйона гривень, не виконали технологічні роботи. І в результаті вся ця робота пішла в нікуди. Квартири жителів останніх поверхів заливає", – розповів Кучеренко.

За його словами, відповідно до аудиту 2019 р. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту: невизначеність питань водовідведення спричинила виконання ремонтних робіт покрівлі без належного водовідведення. Тобто дах зробили, а куди вода має стікати – не проаналізували. Це фактично зводить нанівець проведення ремонтних робіт та призводить до нерезультативного витрачання бюджетних коштів, і як наслідок втрат на суму 480 тис. гривень.

"Таких дахів тисячі. Щороку на подібних ремонтах списують сотні мільйонів і мільярдів гривень бюджетних коштів. Проблеми киян не вирішуються. Тому, один із головних пріоритетів програми "Батьківщини" – повний аудит витрачання бюджетних коштів. Першочергово, це стосується інфраструктури, комуналки, в тому числі ми хочемо перевірити й як витрачалися тарифи", – зазначив він.

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