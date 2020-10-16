"Империал Тобакко" не привлекали к обсуждению проекта единого табачного оператора

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" Юлия Завалишина заявила, что ни ее компания, ни другие производители, не были частью переговорного процесса относительно создания единого табачного оператора. Сейчас юристы компании анализируют проект и будут обращаться к соответствующим государственным органам за разъяснениями.

Об этом Завалишина сообщила деловому порталу DeloUA.

Представитель компании подчеркнула, что "Империал Тобакко" всегда открыта к диалогу, поскольку поддерживает желание и действия правительства Украины по борьбе с нелегальной торговлей табачных изделий.

В "Империал Тобакко" сообщили, что в первом полугодии легальный табачный рынок просел на 14% и, по прогнозам компании, объем рынка сократится до 45,2 млрд сигарет за 2020 год.

"Среди основных причин – рост нелегальной торговли, вызванный слишком высоким темпом повышения акцизов на сигареты. Цена за пачку сигарет возрастает непропорционально увеличению доходов потребителей - за последние три года средняя цена выросла в два раза. В такой ситуации, нелегальные сигареты, с которых не платятся налоги, становятся более привлекательными для курильщика - цена на них более дешевая. Из-за роста нелегального рынка сигарет, Украина теряет более 4 млрд гривен", - считает Юлия Завалишина.

По расчетам "Империал Тобакко", до 2030 года эффективный рост ставок акцизного сбора на табачные изделия должен быть на уровне 10% в год. Это даст возможность стабилизировать ситуацию, как на табачном рынке, так и с поступлениями в бюджет от табачной отрасли.

Также, в компании считают, что принятая в 2017 году правительственная Стратегия в сфере противодействия незаконному обороту табачных изделий – не реализуется. Хотя она предусматривает такие действенные меры по борьбе с контрабандой и контрафактом, как введение уголовной ответственности за контрабанду в особо крупных размерах и усиление ответственности за нарушение в сфере незаконного производства табачных изделий.

Юлия Завалишина, считает, что между производителями и властью необходим постоянный диалог, поскольку именно государственная политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий. За последние 3 года легальный рынок табачных изделий сократился на 32%, а торговля нелегальными сигаретами выросла в 7 раз. Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в 2019 году, объем поступлений в бюджет в 2019 году остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 года не выполняется план поступлений в госбюджет: в 2018 году невыполнение плана составило 5 млрд гривен, а в 2019 – уже 14 млрд гривен.

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