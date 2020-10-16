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16 октября 2020, пятница, 14:47 1374
Выборы 2020-10-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко первым поддержал волонтеров, которые будут раздавать маски на выборах

Мэр Кличко первым поддержал волонтеров, которые будут раздавать маски на выборах

Татьяна Зотова
Выборы, КГГА, Кличко, Мэр, Маски
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор". Речь идет об обращении общественных организаций к кандидатам в мэры столицы по сбору средств на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков 25 октября. Об этом Кличко заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ, информирует портал kiev.klichko.org.

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно, - сказал Кличко. - Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тис гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже ", - сказал Виталий Кличко.

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