Марина Порошенко призвала столичную власть закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Киеве, связанной со стремительным распространением пандемии коронавируса, партия "Европейская Солидарность" требует от столичной власти выделить средства из бюджета города, чтобы обеспечить учеников и учителей необходимыми для дистанционного обучения техническими средствами.

Об этом в своем открытом видеообращении заявила Марина Порошенко, возглавляющая список "Европейской Солидарности" на выборах кандидатов в депутаты Киевского городского совета после инспектирования столичных школ и встреч с учителями столицы, сообщается в Facebook партии.

Марина Порошенко отметила, что государственные органы фактически проиграли борьбу с пандемией коронавируса, ведь "центральная власть уже не способна управлять и контролировать ситуацию в стране, а местная - даже не пытается выполнять их рекомендации".

По словам Марины Порошенко, несмотря на то, что в начале недели правительство рекомендовало начать каникулы в школах с 15 октября, столичная власть эту рекомендацию просто проигнорировала, что может привести к тяжелым последствиям. "Киевские ученики сегодня массово пошли в школы, а председатель Госпотребслужбы Киева заявляет, что перед ними стоит задача" пассивно проиммунизировать детское население"! То есть - инфицировать как можно большее количество детей? А через них - их семьи? И это в ситуации, когда Киев уже в оранжевой зоне, киевские больницы переполнены, а столица находится на пороге настоящего эпидемиологического коллапса".

"Вместе с тем дети и учителя продолжают болеть, а киевские школы, постепенно закрываются на карантин", - отметила Марина Порошенко в видеообращении.

Именно поэтому партия "Европейская Солидарность" требует от столичной власти не рисковать жизнью и здоровьем детей, немедленно упорядочить систему дистанционного обучения, а также обеспечить из местного бюджета столицы киевских школьников и учителей необходимыми электронными планшетами. "Ибо мы не имеем права потерять этот учебный год. Это и важная инвестиция, которую должен начать Киев. Инвестиция в будущее нашего города", - отметила Марина Порошенко.

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