подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ
16 октября 2020, пятница, 13:31 1061
Выборы 2020-10-16T13:39:25+03:00
Українські Новини
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ

Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ

Петр Стуженко
Киевсовет, Батьківщина, Алла Шлапак, Кандидат в депутаты, Фонд борьбы с COVID-19
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Алла Шлапак считает, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время должен передать субвенции из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на местный уровень для преодоления критической ситуации с оказанием медицинской помощи больным.

"Самое главное, что Кабмин примет решение и передаст субвенции из "ковидного фонда" на местный уровень, чтобы местные советы могли эти средства принять. Потому что несколько дней назад состоялось заседание бюджетной комиссии Киевского городского совета, где в связи с перераспределением нам удалось найти 60 млн гривен, чтобы открыть дополнительные 4 ПЦР-лаборатории, закупить дополнительно кислород и 60 тыс. ПЦР-тестов... Но понятно, что это капля", - сказала Шлапак во время эфира на телеканале "112-Украина".

По ее словам, среди неотложных мер по борьбе с эпидемией сейчас необходимо открыть "горячую линию" и создать единое медицинское пространство, где объединить коммунальные и государственные медицинские учреждения, направить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на поддержку медиков.

"Поддержка медиков, выплата им так называемых ковидних доплат - это уже не просто необходимость. Когда главного врача ставят в условия, где он должен выбрать из всех медиков тех, кому больше нужна эта материальная помощь, - это просто преступление. Потому что сегодня все медицинские работники имеют право на материальную поддержку", - подчеркнула Алла Шлапак.

По ее словам, если государство предоставит свои медицинские учреждения для госпитализации больных COVID-19 в столице не нужно будет превращать в госпитали Дворец спорта и НСК "Олимпийский".

"Сегодня достаточно больничных мест в столице, но их нужно объединить и обустроить. Да, коммунальные лечебные учреждения, которые есть в Киеве, перегружены, но 10 тыс. коек, находящихся в государственной собственности в Академии медицинских наук должны быть переданы в поддержку оказания медицинской помощи", - считает Шлапак.

Напомним, Алла Шлапак считает недопустимым сокращение финансирования программ социальной защиты, образования и медицины из государственного бюджета. По ее словам "Батьківщина" не допустит ситуации, когда государство отказывается от своих обязательств и переводит финансирования вопросам образования, социальной защиты и здравоохранения на местные бюджеты. Киев имеет достаточно большой бюджет, но даже он не может заменить и покрыть те расходы, которые по Конституции должен обеспечивать государственный бюджет Украины.

Больше новостей о: Киевсовет Батьківщина Алла Шлапак Кандидат в депутаты Фонд борьбы с COVID-19

Власть должна обеспечить достойные условия медикам...
В Харькове 16 партий будут бороться за места в гор...
Сайт кандидата в депутаты от Зеленского рассказыва...
СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, "это закон...
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Министр Чернышов заболел коронавирусом 13:47
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны 13:41
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло 13:41
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании" 13:35
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ 13:31
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok