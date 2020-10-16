Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Батьківщина" Алла Шлапак считает, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время должен передать субвенции из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на местный уровень для преодоления критической ситуации с оказанием медицинской помощи больным.

"Самое главное, что Кабмин примет решение и передаст субвенции из "ковидного фонда" на местный уровень, чтобы местные советы могли эти средства принять. Потому что несколько дней назад состоялось заседание бюджетной комиссии Киевского городского совета, где в связи с перераспределением нам удалось найти 60 млн гривен, чтобы открыть дополнительные 4 ПЦР-лаборатории, закупить дополнительно кислород и 60 тыс. ПЦР-тестов... Но понятно, что это капля", - сказала Шлапак во время эфира на телеканале "112-Украина".

По ее словам, среди неотложных мер по борьбе с эпидемией сейчас необходимо открыть "горячую линию" и создать единое медицинское пространство, где объединить коммунальные и государственные медицинские учреждения, направить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на поддержку медиков.

"Поддержка медиков, выплата им так называемых ковидних доплат - это уже не просто необходимость. Когда главного врача ставят в условия, где он должен выбрать из всех медиков тех, кому больше нужна эта материальная помощь, - это просто преступление. Потому что сегодня все медицинские работники имеют право на материальную поддержку", - подчеркнула Алла Шлапак.

По ее словам, если государство предоставит свои медицинские учреждения для госпитализации больных COVID-19 в столице не нужно будет превращать в госпитали Дворец спорта и НСК "Олимпийский".

"Сегодня достаточно больничных мест в столице, но их нужно объединить и обустроить. Да, коммунальные лечебные учреждения, которые есть в Киеве, перегружены, но 10 тыс. коек, находящихся в государственной собственности в Академии медицинских наук должны быть переданы в поддержку оказания медицинской помощи", - считает Шлапак.

Напомним, Алла Шлапак считает недопустимым сокращение финансирования программ социальной защиты, образования и медицины из государственного бюджета. По ее словам "Батьківщина" не допустит ситуации, когда государство отказывается от своих обязательств и переводит финансирования вопросам образования, социальной защиты и здравоохранения на местные бюджеты. Киев имеет достаточно большой бюджет, но даже он не может заменить и покрыть те расходы, которые по Конституции должен обеспечивать государственный бюджет Украины.

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