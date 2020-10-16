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16 октября 2020, пятница, 11:34 635
Политика 2020-10-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Безопасный выбор: волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Безопасный выбор: волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Анна Рудык

Активисты и волонтеры, которые объединились в Волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки. Об этом они на заявили на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

На пресс конференции было обнародовано письмо, которое отправлено всем участникам мэрских выборов в Киеве, с призывом поддержать инициативу волонтеров "Безопасные выборы" и помочь обеспечить всех киевлян масками во время голосования.

"Мы решили сделать выборы более безопасными и обеспечить граждан, которые пойдут на выборы, масками - в случае, если они их забудут. Это наша общественная инициатива и мы обращаемся к каждому кандидату в мэры: помогите, давайте сделаем все возможное, чтобы мы могли по максимуму обеспечить граждан", - отметил соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Виталий Свичинский.

По словам представителей инициативы, акция будет не политической.

"Наша инициатива реализуется без всякой политической агитации. Кандидаты могут помочь нам или отправив средства, или изготовив маски по нашему шаблону. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы нами и которые мы будем распространять в день голосования", - сообщил соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Денис Пикалов.

Как отмечают в "Безопасном выборе", они уже сейчас готовы обеспечить масками и волонтерами около 100 из 1000 избирательных участков Киева.

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