Жена погибшего под Иловайском бойца идет в мэры Ирпеня, - СМИ

В честь Дня защитника в Ирпене показали фильм "Иловайск 2014 Батальон Донбасс". Об этом информирует портал podrobnosti.ua. Фильм снят на основе реальных событий. Тогда подразделения ВСУ и добровольцы батальона "Донбасс" оказались в ловушке Иловайского котла. Один из главных героев фильма, ирпинец Сергей Шкаровский тогда погиб.

"Мой муж Сергей Шкаровский ушел на войну добровольцем в 2014 году и является одним из главных героев этого фильма. Приедут ребята из батальона "Донбасс", они хотят поддержать меня, как кандидата на председателя Ирпеня, а также напомнить, что нам нужно бороться и с внешним врагом, и с внутренним. Внутренний враг - это коррупция и схемы распределения земли, которые практикуются в нашем городе", - отметила кандидат на городского голову Ирпеня от "Голоса" Михайлина Скорик-Шкаровская.

"Ирпенцам я говорю: не делайте глупостей, выбирайте таких людей, как Михайлина", - в свою очередь подчеркнул командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук.

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