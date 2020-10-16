подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 11:21 1312 Видео
Выборы 2020-10-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Жена погибшего под Иловайском бойца идет в мэры Ирпеня, - СМИ

Жена погибшего под Иловайском бойца идет в мэры Ирпеня, - СМИ

Павел Твердохлиб
Выборы, Киевская область, Донбасс, Ирпень, Иловайск, Михайлина Скорик
Михайлина Скорик-Шкаровская. Фото: visnyk-irpin.com.ua
Михайлина Скорик-Шкаровская. Фото: visnyk-irpin.com.ua

В честь Дня защитника в Ирпене показали фильм "Иловайск 2014 Батальон Донбасс". Об этом информирует портал podrobnosti.ua. Фильм снят на основе реальных событий. Тогда подразделения  ВСУ и добровольцы батальона "Донбасс" оказались в ловушке Иловайского котла. Один из главных героев фильма, ирпинец Сергей Шкаровский тогда погиб.

"Мой муж Сергей Шкаровский ушел на войну добровольцем в 2014 году и является одним из главных героев этого фильма. Приедут ребята из батальона "Донбасс", они хотят поддержать меня, как кандидата на председателя Ирпеня, а также напомнить, что нам нужно бороться и с внешним врагом, и с внутренним. Внутренний враг - это коррупция и схемы распределения земли, которые практикуются в нашем городе", - отметила кандидат на городского голову Ирпеня от "Голоса" Михайлина Скорик-Шкаровская.

"Ирпенцам я говорю: не делайте глупостей, выбирайте таких людей, как Михайлина", - в свою очередь подчеркнул командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук.

Больше новостей о: Выборы Киевская область Донбасс Ирпень Иловайск Михайлина Скорик

Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисо...
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за ...
Шахов поблагодарил Зеленского за плагиат о свободн...
Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом постр...
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Министр Чернышов заболел коронавирусом 13:47
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны 13:41
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло 13:41
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании" 13:35
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ 13:31
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok