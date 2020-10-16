Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт

Штаб кандидата на должность головы Борщаговской ОТГ Олеся Кудрика занимается манипуляциями цифрами, дорисовывая рейтинг своему кандидату. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Кирилл Молчанов.

В частности, эксперт процитировал "заметку анонимного автора", в которой, со ссылкой на исследование социологов, указывается, что большинство избирателей Борщаговской ОТГ поддерживают Кудрика.

"Процитирую: "По данным социологической группы "Рейтинг", местные партии, участвующие в местных выборах, имеют уровень доверия - около 22,2%. Это значит, что украинцы будут голосовать не за раскрученные политические бренды, а за людей, которых хорошо знают". И вишенка на торте - этим кандидатом, которого "люди хорошо знают", якобы является сельский голова Софиевской Борщаговки Кудрик", - написал Молчанов.

Он подчеркнул, авторы не потрудились дать ссылку на исследование, которым пользовались, "но, судя по всему, они имели ввиду информацию "Мониторинга местных выборов 2020", проведенного 4-7 октября. Так вот, там цифра 22,2% четко пояснена как "суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования".

"То есть, это сумма рейтингов нескольких десятков маленьких местных партий, замеренных во всеукраинском масштабе, каждая из которых даже не близка к проходному барьеру в масштабе всей страны. И приведена она лишь для того, чтобы у читателя не возникал вопрос, почему сума рейтингов больших партий, приведенных в исследовании, не дает 100%", - пояснил политолог.

По словам Молчанова, Кудрик к суммарному рейтингу местных партий не имеет никакого отношения от слова "совсем", ведь мало того, что он не партия, а отдельный политик, так он еще и баллотируется от всеукраинской партии "Европейская солидарность". Одним словом, имеет место шедевральная своей чудовищной примитивностью манипуляция. И прекрасный пример того, как замер средней электоральной температуры по стране используется для раскрутки конкретного кандидата-заказчика в отдельно взятой ОТГ".

"Но самое интересное даже не это. Кудрику тот же анонимный автор нарисовал рейтинг 40%+, не ссылаясь вообще ни на что. Все это подтверждает мой тезис, что старые политические динозавры просто не способны вести кампании, хоть сколько-нибудь сообразно времени и своему же помолодевшему и поумневшему электорату. Ну а Кудрик уже точно перещеголял своего киевского коллегу Пальчевского, над нарисованными рейтингами которого уже давно смеется вся страна. И совсем скоро голова Софиевской Борщаговки станет популярнее самого Дональда Трампа. Во всяком случае избиратели Борщаговки, которые хорошо знают реальную популярность Кудрика и его реальные дела, уже нашли тому неопровержимые фотодоказательства.

Напомним, ранее в СМИ попали данные социологического исследования в Борщаговской ОТГ, который проводился с 1 по 8 октября по заказу штаба Кудрика для непубличного использования. По его данным, за выдвиженца "Слуги народа" Романа Гаха готовы проголосовать 18,2% опрошенных респондентов. За ним на втором месте идет действующий сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский, который сейчас баллотируется как самовыдвиженец. Его рейтинг - 15,8%. А действующий глава Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик, который на этот раз идет под флагами "Европейской Солидарности", замыкает тройку лидеров - показатели его рейтинга 12,6%.

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