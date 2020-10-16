подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
ONLINE
16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт
16 октября 2020, пятница, 11:05 603
Выборы 2020-10-16T11:05:01+03:00
Українські Новини
Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт

Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт

Ирина Дорофейчук
Выборы, Рейтинг, Софиевская Борщаговка, Молчанов, Олесь Кудрик
Манипулятивный рейтинг. Рисунок: pinterest.fr
Манипулятивный рейтинг. Рисунок: pinterest.fr

Штаб кандидата на должность головы Борщаговской ОТГ Олеся Кудрика занимается манипуляциями цифрами, дорисовывая рейтинг своему кандидату. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Кирилл Молчанов.

В частности, эксперт процитировал "заметку анонимного автора", в которой, со ссылкой на исследование социологов, указывается, что большинство избирателей Борщаговской ОТГ поддерживают Кудрика.

"Процитирую: "По данным социологической группы "Рейтинг", местные партии, участвующие в местных выборах, имеют уровень доверия - около 22,2%. Это значит, что украинцы будут голосовать не за раскрученные политические бренды, а за людей, которых хорошо знают". И вишенка на торте - этим кандидатом, которого "люди хорошо знают", якобы является сельский голова Софиевской Борщаговки Кудрик", - написал Молчанов.

Он подчеркнул, авторы не потрудились дать ссылку на исследование, которым пользовались, "но, судя по всему, они имели ввиду информацию "Мониторинга местных выборов 2020", проведенного 4-7 октября. Так вот, там цифра 22,2% четко пояснена как "суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования".

"То есть, это сумма рейтингов нескольких десятков маленьких местных партий, замеренных во всеукраинском масштабе, каждая из которых даже не близка к проходному барьеру в масштабе всей страны. И приведена она лишь для того, чтобы у читателя не возникал вопрос, почему сума рейтингов больших партий, приведенных в исследовании, не дает 100%", - пояснил политолог.

По словам Молчанова, Кудрик к суммарному рейтингу местных партий не имеет никакого отношения от слова "совсем", ведь мало того, что он не партия, а отдельный политик, так он еще и баллотируется от всеукраинской партии "Европейская солидарность". Одним словом, имеет место шедевральная своей чудовищной примитивностью манипуляция. И прекрасный пример того, как замер средней электоральной температуры по стране используется для раскрутки конкретного кандидата-заказчика в отдельно взятой ОТГ".  

"Но самое интересное даже не это. Кудрику тот же анонимный автор нарисовал рейтинг 40%+, не ссылаясь вообще ни на что. Все это подтверждает мой тезис, что старые политические динозавры просто не способны вести кампании, хоть сколько-нибудь сообразно времени и своему же помолодевшему и поумневшему электорату. Ну а Кудрик уже точно перещеголял своего киевского коллегу Пальчевского, над нарисованными рейтингами которого уже давно смеется вся страна. И совсем скоро голова Софиевской Борщаговки станет популярнее самого Дональда Трампа. Во всяком случае избиратели Борщаговки, которые хорошо знают реальную популярность Кудрика и его реальные дела, уже нашли тому неопровержимые фотодоказательства.

Напомним, ранее в СМИ попали данные социологического исследования в Борщаговской ОТГ, который проводился с 1 по 8 октября по заказу штаба Кудрика для непубличного использования. По его данным, за выдвиженца "Слуги народа" Романа Гаха готовы проголосовать 18,2% опрошенных респондентов. За ним на втором месте идет действующий сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский, который сейчас баллотируется как самовыдвиженец. Его рейтинг - 15,8%. А действующий глава Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик, который на этот раз идет под флагами "Европейской Солидарности", замыкает тройку лидеров - показатели его рейтинга 12,6%.

Больше новостей о: Выборы Рейтинг Софиевская Борщаговка Молчанов Олесь Кудрик

ОПЗЖ догоняет Слугу народа - разница в рейтингах с...
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим...
В новостройке под Киевом пожар уничтожил 6 квартир...
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам ...
Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября
Новый рекорд. За сутки коронавирус подтвердили почти у шести тысяч украинцев
Новости
Минфин не знает, сколько НАБУ перечислило в бюджет от своей деятельности 11:06
Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт 11:05
Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук 11:05
В Николаевском городском совете депутаты массово ушли на больничный из-за COVID-19 10:59
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев 10:51
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Венедиктова съехала с госдачи в "Пуще-Водице"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok