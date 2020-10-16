Во Львове переоснован ФК "Карпаты"

На праздник Покровы 14 октября во Львове зарегистрировано ООО "ФК "Карпаты", генеральным директором которого назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером - Андрей Тлумак.

Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 млн гривен.

Как сообщил по телефону Степан Юрчишин, в ближайшее время планируется проведение пресс-конференции, на которой будет предоставлена ​​информация о дальнейшей деятельности и развитии клуба.

Руководство предприятия "Западный Буг" подтвердило свое участие в создании ООО "ФК "Карпаты" и сообщило об ожидаемом изменении состава участников в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовку к превращению общества в акционерное общество.

Также обнародовано обращение капитанов и тренера "Карпат" разных лет:

"В последние годы всех нас беспокоит ситуация с львовскими "Карпатами", которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Затянувшийся конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключения клуба с соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги и переводе в низкий класс профессионального футбола. Практически все игроки основы покинули команду и сегодня она оказалась уже на дне второй лиги, проиграв 4 из 5 стартовых матчей. На прошлой неделе клуб буквально выбросили из базы в Брюховичах, на которой он тренировался последние десятилетия, и теперь там уже хозяйничает другая местная команда. Для спасения базы для воспитания талантливых юных футболистов, детско-юношескую футбольную школу клуба приняли на баланс города.

Последней точкой в ​​этой "истории" стал для нас отказ клуба от традиционного логотипа с золотым львом на зеленом фоне.

Нам известно о неоднократных предложениях нынешним владельцам клуба о финансовой помощи или покупке клуба от местного бизнеса, но все они остались без ответа. Мы не понимаем причины такого отношения владельцев к клубу, но мы видим результат их действий - легендарный клуб практически уничтожен.

Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся за бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м.

Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова.

И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденном клуба весь свой опыт, настоящий карпатовских дух и веру в победу.

"Карпатам" во Львове - быть!".

Игорь Кульчицкий - капитан команды (1968-1970)

Ростислав Поточняк - капитан команды (1976-1977)

Степан Юрчишин - капитан команды (1980-1981, 1990-1991)

Александр Чижевский - капитан команды (1994-1999)

Андрей Тлумак - капитан команды (2002, 2006-2007, 2009-2012)

Игорь Худобяк - капитан команды (2010-2013, 2016-2017)

Мирон Маркевич - главный тренер.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости