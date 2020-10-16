Чего добьются? Рынок остановится, - Владимир Зубик об инициативах некоторых депутатов по поводу защиты инвесторов

Предложения некоторых представителей парламента по поводу того, как защитить инвесторов новостроек, рискуют убить рынок недвижимости. Об этом в блоге на сайте korrespondent.net предостерегает президент некоммерческой Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик. Владелец одной из крупнейших строительных компании Украины считает, что к решению проблемы нужно подходить более взвешенно и комплексно:

"Рубить с плеча - не решение проблемы. Сегодня от депутатского корпуса исходят инициативы, которые предлагают лечить больные ноги путем их ампутации. Например, некоторые представители налогового комитета ВР предлагают внести целый пакет правок в Налоговый Кодекс и ряд других законов. Среди прочего, нам фактически предлагают перевести институты совместного инвестирования на общую систему налогообложения. Чего добьются? Рынок остановится. У застройщика сегодня нет не то, что сверхприбыли, а и, зачастую, просто прибыли, которая нам позволит взять на себя новые издержки. Мы давно на ценовом дне. А покупатели просто откажутся оплачивать жадность и глупость политиков и чиновников!".

К таким же опасным экспериментам Владимир Зубик относит и идею фактического запрета договоров предварительной продажи, которая уже обсуждалась в кулуарах и присутствует в опубликованном Министерством развития общин и территорий проекте закона о защите прав инвесторов в строящихся объектах.

"Не проблема строить и продавать людям уже готовое жилье, но вы спросили покупателя: готов ли он платить на 30-50% дороже? Может, сначала снизим ставки на кредиты до нескольких процентов, как в Европе? А уже потом начнем сравнивать, "как у нас" и "как в Европе"? Или наше государство и муниципалитеты перестанут перекладывать на плечи строителей свою прямую работу и ответственность? Сейчас же в Украине сопутствующая инфраструктура, проведение сетей к новым ЖК и промышленным объектам, даже "подключение" к ним, ложится жестким финансовым и организационным бременем на плечи застройщиков. А в итоге - на покупателей жилья", - пишет Владимир Зубик и обращает внимание на еще одну инициативу отдельных депутатов, которая в условиях украинского строительного рынка может обернуться негативными последствиями для инвесторов и застройщиков.

"В кулуарах различных комитетов ВР и Кабмина обсуждается предложение разрешить продажу только зарегистрированной недвижимости. И как это реально будет? Приведите в порядок разрешительную систему, где сейчас происходит настоящий коллапс! Сегодня колоссальная проблема - сертификат на уже готовое жилье. А вы представляете, что будет с перспективными объектами? Рынок ждет тотальная блокада. Кто-нибудь из авторов подобных инициатив просчитывал последствия?", - спрашивает Владимир Зубик и сам сразу же рассказывает лишь о некоторых из них.

"Строительство в Украине сегодня больше, чем строительство. Это фундамент стабильности всего социально-экономического уклада страны. Молодежь остается в Украине, потому что видит возможность купить квартиру по реальной цене. Это то, что держит молодых в стране. Мы же сами прогоняем и своих людей, и деньги, и бизнес за рубеж навсегда. Сейчас конкуренция между странами за инвенции, человеческий ресурс, кошелек потребителя стала глобальной. И Украина просто катастрофически проигрывает. Инвесторы, бизнес, в том числе и внутренние игроки строительного рынка, все более пристально присматриваются к более прозрачным, прогнозируемым и, чего скрывать, более выгодным городам и странам. А такие попытки и законодательные "инициативы" отнюдь не улучшают инвестиционный климат нашей страны. Не разрушайте этот фундамент необдуманными инициативами без просчетов. Улучшать ситуацию можно и нужно, но в диалоге с рынком, путем комплекса мер по улучшению инвестиционного климата, дерегуляции и т.д. Без фундамента не сможет выстоять даже самое крепкое здание. Это я вам говорю как человек, построивший уже не один миллион квадратных метров жилья", - заканчивает свой пост Владимир Зубик.

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