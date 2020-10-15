В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн

В то время как Украина ввела специальные пошлины на импорт топлива и газа из Российской Федерации, январе-августе 2020 года импорт товаров превысил экспорт на 2 398,7 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-августа отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 3 516,6 млн долларов по сравнению с январем-августом 2019 года (январь-август 2019 года отрицательное сальдо составило 5 915,3 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-августе 2020 года составил 30 842,9 млн долларов, при этом он уменьшился на 6,6% по сравнению с январем-августом 2019 года.

Импорт товаров в январе-августе 2020 года составил 33 241,6 млн долларов, сократившись на 14,6%.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на июль 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов из-за превышения импортов товаров над экспортом из Украины.

Также сообщалось, что на протяжении первого полугодия Украина почти на 10% сократила объем внешней торговли до 47,2 млрд долларов.

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