подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн
15 октября 2020, четверг, 23:24 16
Экономика 2020-10-15T23:25:03+03:00
Українські Новини
В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн

В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн

Константин Долгий
Экономика, Экспорт, Импорт, Сальдо внешней торговли, экономика Украины
Импорт и экспорт. Фото: for-ua.com
Импорт и экспорт. Фото: for-ua.com

В то время как Украина ввела специальные пошлины на импорт топлива и газа из Российской Федерации, январе-августе 2020 года импорт товаров превысил экспорт на 2 398,7 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-августа отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 3 516,6 млн долларов по сравнению с январем-августом 2019 года (январь-август 2019 года отрицательное сальдо составило 5 915,3 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-августе 2020 года составил 30 842,9 млн долларов, при этом он уменьшился на 6,6% по сравнению с январем-августом 2019 года.

Импорт товаров в январе-августе 2020 года составил 33 241,6 млн долларов, сократившись на 14,6%.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на июль 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов из-за превышения импортов товаров над экспортом из Украины.

Также сообщалось, что на протяжении первого полугодия Украина почти на 10% сократила объем внешней торговли до 47,2 млрд долларов.

Больше новостей о: Экономика Экспорт Импорт Сальдо внешней торговли экономика Украины

Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне. Семь областных центров попадают в "красную"
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан
Новости
В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли улучшилось на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн 23:24
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
Минобразования намерено провести вступительную кампанию в вузы в июле 2021 22:48
Защита потерпевших по делу тещи Притулы сомневается в завершении судебного процесса до 2021 22:37
В Сумах заболеваемость коронавирусом приближается к рекордной 1 000 на 100 тыс. населения 21:59
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
С сегодняшнего дня школам в Украине рекомендовано начать каникулы 10:41
В Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского 20:17
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Freedom House улучшила показатель уровня свободы в интернете в Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok