Уже 1,5 месяца украинская власть не находит возможности начать переговоры с китайскими инвесторами «Мотор Сич», - Охрименко

Украинская власть продолжает линию поведения, которую китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" расценивают как попытку экспроприаций их инвестиций. Уже 1,5 месяца прошло со времени подачи ими претензии и предложения начать переговоры, но рабочая группа до сих пор не создана, а Украина уже вплотную подошла к перспективе заплатить $3,5 млрд. штрафа в судебном арбитраже. Так считает политэксперт Александр Охрименко.

"Удивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по "Мотор Сичи". Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни РНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в три с половиной миллиарда долларов США!", - говорит Охрименко.

По мнению эксперта, украинская власть не проявляет ни малейшего интереса к переговорам с китайскими инвесторами "Мотор Сичи". Но эта страусиная политика не помогает снять вопрос конструктивным образом, а шаг за шагом приближает государство Украина к международному арбитражу. "Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд. и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа", - считает Александр Охрименко.

Эксперт подтвердил информацию о том, что в международном арбитраже представлять интересы "Мотор Сичи" одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм из США. "Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Сич". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", - убежден Охрименко.

Как известно, китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon. В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд. Они призывают государство Украина немедленно начать с переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. Если же Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

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