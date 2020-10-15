Троещина и Лесной массив станут первыми в Киеве районами с безбарьерной средой, - врач Вячеслав Каминский

В Украине более 300 000 слепых. Как в регионах, так и в столице условий для их комфортного перемещения на улицах городов нет. Сегодня, в международный день белой трости, врач и одновременно кандидат в депутаты Киевсовета по 3 округа от партии "За будущее", Вячеслав Каминский, прокомментировал это календарное событие.

"Сегодня международный день белой трости. Это, конечно, не праздник, а наоборот - напоминание здоровой части человечества о проблемах и вынуждены ограничения незрячих людей. На каждом шагу людей с инвалидностью по зрению подстерегает опасность. Высокие бордюры, лестницы, остановки транспорта - все это является реальной проблемой для незрячего человека. в частности, на Троещине, на Лесном массиве, вообще на Левом берегу Киева с Безбарьерная среда дела крайне печальные, к тому же перекресток и пешеходные переходил большинстве своем не оборудованы устройствами со специальными звуковыми сигналами для незрячих людей. на уровне Киевсовета проблему инклюзии и безбар`ерности решить не только возможно, но и необходимо. Совместно с Денисом Борисенко, кандидатом в депутаты Кииврады от 4 округа (Троещина) и с помощью киевских архитекторов мы разрабатываем проект доступного и дружественного к каждому человеку городского пространства в Деснянском районе. В этом пространстве будут учтены потребности людей с недостатками зрения, людей на инвалидных колясках, может лодых мам с колясками, беременных женщин, пожилых людей, маленьких детей.

"Уверен, что именно Троещина и Лесной массив станут первыми в Киеве районами с умной безбарьерной средой", - отметил Каминский.

В мире на слепоту страдает около 100 000 000 человек, и каждый год их становится на 1-2 миллиона больше.

В странах ЕС давно на законодательном уровне действуют специальные нормы проектирования, учитывающие потребности людей с инвалидностью. Без выполнения этих норм ни одно сооружение и ни один инфраструктурный объект не будет принят муниципальной властью.

Справка: История белой трости началась в 1921 году. В результате несчастного случая молодой британский фотограф Джеймс Биггс потерял зрение, и начал передвигаться по улицам родного Бристоля с черной тростью. И очень быстро понял, что на трость черного цвета не реагируют ни прохожие, ни водители. И тогда он покрасил свою трость в белый цвет.

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