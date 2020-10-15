підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з безбар`єрним середовищем, - лікар В`ячеслав Камінський.
15 жовтня 2020, четвер, 21:07 358
Вибори 2020-10-15T23:45:02+03:00
Українські Новини
Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з безбар`єрним середовищем, - лікар В`ячеслав Камін

Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з безбар`єрним середовищем, - лікар В`ячеслав Камінський.

Ольга Фандорина
Сліпота
В'ячеслав Камінський
В'ячеслав Камінський

В Україні понад 300 тисяч сліпих. Як у регіонах, так і у столиці умов для їх комфортного переміщення на вулицях міст немає. Сьогодні, у міжнародний день білої тростини, лікар і одночасно кандидат у депутати до Київради по 3 округу від партії "За майбутнє", В'ячеслав Камінський, прокоментував цю календарну подію.

"Сьогодні міжнародний день білої тростини. Це, звісно, не свято, а навпаки – нагадування здоровій частині людства про проблеми та вимушені обмеження незрячих людей. На кожному кроці на людей з інвалідністю по зору чатує небезпека. Високі бордюри, сходи, зупинки транспорту – все це є реальною проблемою для незрячої людини. Зокрема на Троєщині, на Лісовому масиві, взагалі на Лівому березі Києва з безбар`єрним середовищем справи вкрай сумні, до того ж перехрестя та пішохідні переходив більшості своїй не обладнані пристроями з спеціальними звуковими сигналами для незрячих людей. На  рівні Київради проблему інклюзії та безбар`єрності вирішити не тільки можливо, а й необхідно.  Спільно з Денисом Борисенко, кандидатом в депутати Кіївради від 4 округу (Троєщина) та за допомогою київських архітекторів ми розробляємо проект доступного і дружнього до кожної людини міського простору в Деснянському районі. В цьому просторі будуть враховані потреби людей з вадами зору, людей на інвалідних візках, молодих мам з дитячими візками, вагітних жінок, людей похилого віку, маленьких дітей.

Впевнений, що саме Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з розумним безбар`єрним середовищем", - відзначив Камінський.

В світі нанезрячість страждає близько 100 мільйонів людей, і щороку їх стає на 1-2 мільйона більше.

В країнах ЄС давно на законодавчому рівні діють спеціальні норми проектування, що враховують потреби людей з інвалідністю. Без виконання цих норм жодна споруда та жодний інфраструктурний об`єкт не буде прийнятий муніципальною владою.

Довідка: Історія білої тростини розпочалася у 1921 році. Внаслідок нещасного випадку молодий британський фотограф Джеймс Біггс втратив зір, і почав пересуватися по вулицях рідного Бристоля з чорною тростиною. Та дуже швидко зрозумів, що на тростину чорного кольору не реагують ані перехожі, ані водії. І тоді він пофарбував свою тростину в білий колір.

Більше новин про: Сліпота

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні. Сім обласних центрів потрапляють в "червону"
Новини
У Пенсійному фонді затвердили показник середньої зарплати для розрахунку пенсійних виплат 23:08
Міносвіти має намір провести вступну кампанію до вищих навчальних закладів в липні 2021 22:48
Захист потерпілих у справі тещі Притули сумнівається в завершенні судового процесу до 2021 22:37
У Сумах захворюваність на коронавірус наближається до рекордної 1 000 на 100 тис. населення 21:59
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак одружився на голові Чернігівської ОДА, яка обіцяла прострелити соратникам ноги 21:54
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
більше новин
У Києві завтра почнуть вмикати опалення, - Кличко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok