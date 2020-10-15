Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з безбар`єрним середовищем, - лікар В`ячеслав Камінський.

В Україні понад 300 тисяч сліпих. Як у регіонах, так і у столиці умов для їх комфортного переміщення на вулицях міст немає. Сьогодні, у міжнародний день білої тростини, лікар і одночасно кандидат у депутати до Київради по 3 округу від партії "За майбутнє", В'ячеслав Камінський, прокоментував цю календарну подію.

"Сьогодні міжнародний день білої тростини. Це, звісно, не свято, а навпаки – нагадування здоровій частині людства про проблеми та вимушені обмеження незрячих людей. На кожному кроці на людей з інвалідністю по зору чатує небезпека. Високі бордюри, сходи, зупинки транспорту – все це є реальною проблемою для незрячої людини. Зокрема на Троєщині, на Лісовому масиві, взагалі на Лівому березі Києва з безбар`єрним середовищем справи вкрай сумні, до того ж перехрестя та пішохідні переходив більшості своїй не обладнані пристроями з спеціальними звуковими сигналами для незрячих людей. На рівні Київради проблему інклюзії та безбар`єрності вирішити не тільки можливо, а й необхідно. Спільно з Денисом Борисенко, кандидатом в депутати Кіївради від 4 округу (Троєщина) та за допомогою київських архітекторів ми розробляємо проект доступного і дружнього до кожної людини міського простору в Деснянському районі. В цьому просторі будуть враховані потреби людей з вадами зору, людей на інвалідних візках, молодих мам з дитячими візками, вагітних жінок, людей похилого віку, маленьких дітей.

Впевнений, що саме Троєщина та Лісовий масив стануть першими в Києві районами з розумним безбар`єрним середовищем", - відзначив Камінський.

В світі нанезрячість страждає близько 100 мільйонів людей, і щороку їх стає на 1-2 мільйона більше.

В країнах ЄС давно на законодавчому рівні діють спеціальні норми проектування, що враховують потреби людей з інвалідністю. Без виконання цих норм жодна споруда та жодний інфраструктурний об`єкт не буде прийнятий муніципальною владою.

Довідка: Історія білої тростини розпочалася у 1921 році. Внаслідок нещасного випадку молодий британський фотограф Джеймс Біггс втратив зір, і почав пересуватися по вулицях рідного Бристоля з чорною тростиною. Та дуже швидко зрозумів, що на тростину чорного кольору не реагують ані перехожі, ані водії. І тоді він пофарбував свою тростину в білий колір.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини