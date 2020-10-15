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15 октября 2020, четверг, 20:32 381
Экономика 2020-10-15T20:42:15+03:00
Українські Новини
Пока мы не изменим подходы, ничего не поменяется, - Буймистер об удешевлении присоединения к сетям

Пока мы не изменим подходы, ничего не поменяется, - Буймистер об удешевлении присоединения к сетям

Ольга Фандорина
Присоединение к электросетям, Людмила Буймистер
Людмила Буймистер. Фото: Facebook
Людмила Буймистер. Фото: Facebook

Чтобы удешевить и упростить присоединение к сетям необходимо перевести оплату за мощность присоединения с с потребителя на оператора системы распределения. Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер на заседании энергетического сообщества Energy Club, комментируя вопрос влияния энергетической инфраструктуры на развитие промышленности и бизнеса в Украине.

Буймистер заявила, сегодня философия и процедура подключения к электросетям абсолютно не соответствует целям развития экономики и обеспечения свободного доступа потребителя к электросетям, что влияет на позицию страны в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business.

"У нас есть подстанционного составляющая, которая съедает 50% стоимости подключения. А во-вторых делает систему неэффективной", - говорит Буймистер.

Решением проблемы, депутат видит в отмене уплаты потребителем этой подстанционного составляющей: "Мы предлагаем, чтобы перенести большую подстанционного часть, которая зависит от ОСР на инвестиционную программу того же ОСР. И это позволит снизит стоимость присоединения на 50%, если говорить о нестандартном присоединения и до 25% на стандартное присоединение".

Делать это предлагается за счет стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения: из-за увеличения возврата капитала на старую базу активов закладывать больше средств на усиление энергетической инфраструктуры.

"Пока мы не изменим подходы, ничего не изменится. Здесь говорили о стимулирующее тарифообразования. Так формулу приняли, но приняли на 3 года. Никакой формальной привязки у нас нет, деление на 2 базы у нас скорее условный и усложняет учет. Она не дает ОСР планировать на 10-15 лет инвестиции."

Буймистер говорит, что сейчас идут обсуждения в НКРЕКП относительно удешевления присоединения к сетям и просмотра параметров стимулирующего регулирования.

"В тех формулах, мы просчитывали было видно, что эти модели очень чувствительны к изменениям, особенно изменения ставки на старую базу активов. Поэтому я надеюсь, что регулятор все же будет основываться на цифрах и на экономическом обосновании. А не только руководствоваться политической повесткой", - заявила Буймистер.

Напомним, ранее Нацсовет реформ согласовала реформу упрощения и удешевления присоединения к электросетям.

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