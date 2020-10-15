Шахов поблагодарил Зеленского за плагиат о свободной экономической зоне в Донбассе

Вопрос, который Президент Владимир Зеленский анонсировал для "общенародного опроса" - создание свободной экономической зоны на Донбассе - уже второй год находится на рассмотрении Верховной Рады. Законопроект №2070, поданный народным депутатом Украины Сергеем Шаховым, блокирует парламентское "монобольшинство", то есть президентская фракция "Слуга народа". Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса.

Об этом Шахов, который в Раду избран от Луганщины, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он намекает - Президент присвоил его идею только для предвыборного пиара.

"Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства .. а перед выборами - это вопрос №2 от Зеленского. Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара", - написал Шахов.

14 октября Зеленский озвучил первый вопрос. Оно звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Сегодня Президент озвучил вопрос №2: "Настало время для вопроса №2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", - написал Зеленский.

Напомним, законопроект №2070 был зарегистрирован в сентябре 2019 года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады. Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители. В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам, до размера, который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфрастуктуры региона.

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