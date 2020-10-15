Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, — Гордон

Основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон призвал украинские спецслужбы проверить информацию, не является ли украинский ведущий, политик, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский агентом или сотрудником российских спецслужб.

Об этом говорится на информационном ресурсе "Гордон".

"Мне приходится слышать часто, что Андрей Пальчевский является агентом спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение, мне так кажется, что Пальчевский является не агентом спецслужб РФ, а действующим офицером спецслужб РФ. И по этому поводу я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам. Я же могу как журналист и как гражданин Украины это сделать. Знаете, я с восторгом наблюдаю за карьерой Андрея Ивановича Пальчевского и наблюдаю, как каналы [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина] Виктора Медведчука, которые являются рупорами "русского мира" в Украине, сделали из мухи слона и торгуют теперь слоновой костью. Слоновая кость – это Андрей Иванович Пальчевский", – сказал Гордон 13 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист вспомнил интервью, которое он записал с заведующим организационным отделом ЦК КПУ Георгием Крючковым.

"По сути, [он был] начальником отдела кадров. И вот Георгий Корнеевич Крючков, обладающий огромным опытом подбора кадров и расстановки их на руководящие посты в ЦК Компартии Украины, мне когда-то сказал: "Если вы хотите понять человека, тщательно обращайте внимание на детали его биографии". И я взял биографию Андрея Ивановича и поразился. Кстати, я практически убежден, что у наших спецслужб есть большое, пухлое, толстое досье на Андрея Ивановича. Я почти убежден в том, что честные офицеры украинских спецслужб могут на днях это досье в полном объеме выложить", – сказал Гордон.

Он обратил внимание на семью Пальчевского, в частности, на отца Ивана Пальчевского, который был офицером советских спецслужб.

"У [Пальчевского] один дедушка – народный комиссар Украины, нарком, министр, второй дедушка – Герой Социалистического труда. В его семье есть два Героя Советского Союза, его отец – Иван Иванович Пальчевский – высокопоставленный офицер ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, военный советник [кубинского революционера] Фиделя Кастро. Киевский мальчик Андрей Иванович Пальчевский в свое время поступил в ВИИЯ – Военный институт иностранных языков [в Москве]. Это мекка ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, а сейчас – Российской Федерации. Это базовый институт, где готовят офицеров ГРУ. Андрей Иванович окончил этот институт, он знает четыре языка, в том числе лаосский. Работал по этой части в Лаосе, служил в советской армии долгое время, окончив институт ГРУ, то есть служил, соответственно, по линии ГРУ", – пересказал биографию Пальчевского Гордон.

Журналист напомнил, что у Пальчевского был российский паспорт и в 1995 году он баллотировался в Госдуму РФ от Партии любителей пива.

"А Партия любителей пива была пронизана сотрудниками ГРУ Генштаба РФ, в том числе [там был бывший российский сенатор] господин [Александр] Торшин, от которого тянутся нити к задержанной в США российской шпионке Марии Бутиной. Это все линия ГРУ. И Андрей Иванович, который занимался в России политической деятельность и был гражданином России, в 2005 году появляется в Киеве и открывает лабораторию Eurolab. По некоторым соображениям беспризорной агентуры с Бессарабского рынка, Андрея Ивановича сюда забросили с целью войти в украинское общество и открыли под него Eurolab. А что такое Eurolab? Что такое лаборатории, где сдают анализы? Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому в Eurolab сдает анализы украинская элита", – сказал журналист.

Имея доступ к такой информации, отметил Гордон, сотрудники зарубежных разведок могут получать важные данные о здоровье граждан Украины, об их болезнях, в том числе венерических, а затем использовать эти знания для вербовки этих людей.

"К чему я веду? Я очень хотел бы, чтобы украинские спецслужбы дали ответ на один очень простой вопрос: является ли кандидат в меры Киева Андрей Иванович Пальчевский действующим офицером спецслужб РФ, гражданином РФ и агентом влияния России? Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь получить на него ответ до выборов мэра, [которые состоятся 25 октября]", – отметил Гордон.

Пальчевский баллотируется в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевского". По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили 4–9 сентября, наибольшей поддержкой среди киевлян пользуется действующий мэр столицы Виталий Кличко, за него готовы отдать голоса 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Пальчевский с 6,4% находится на четвертом месте.

В интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман в 2018 году Пальчевский отрицал, что работал на спецслужбы.

"Все мы в разные времена воленс-ноленс, волей-неволей, работаем на разные спецслужбы. Люди что-то выполняют в жизни – они же не знают, что являются чьей-то схемой, например, проклятого Советского Союза или проклятого Вермахта. Ведь многие воины УПА – большинство из них – воевали за Украину, но они же были планом Вермахта. Или нет? Те люди, которые защищали нашу родину в Афганистане, на дальних рубежах, – как вы думаете, были реальными патриотами или агрессорами? Конечно, патриотами. Эти мальчики, которые возле Лавры лежат, 13 тыс. человек… Вы понимаете, это было совершенно другое время. О спецслужбах: а) я никогда не работал в спецслужбах; б) никогда не буду работать в спецслужбах. Конец фразы", – сказал тогда политик.

"ВВС News Украина" в сентябре 2020 года он повторил, что не сотрудничает с российскими спецслужбами. "Они идиоты, те, кто называет [меня агентом], потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах, тем более российских", – отметил Пальчевский.

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