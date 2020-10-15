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  • 16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"
15 октября 2020, четверг, 17:45 12
Пресс-центр 2020-10-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

Алина Заика

16 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Одесской области и города Одессы, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 4 по 10 октября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: динамика оценки ситуации в стране и регионе, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Одесский областной совет, Одесский городской совет, а также кандидатов на должность городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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