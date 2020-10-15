Freedom House улучшила показатель уровня свободы в интернете в Украине

Международная неправительственная организация Freedom House улучшила показатель уровня свободы в интернете в Украине с 56 до 61 балла за 2020 год по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствует отчет Freedom House о свободе в интернете в мире в 2020 году, передают Українськi Новини.

"Украина - 61 из 100, частично свободна. Прошлогодняя оценка и статус - 56 из 100, частично свободна", - сказано в нем.

Рост на 5 пунктов позволил Украине войти в тройку лидеров по улучшениям показателей за год вместе с Суданом и Зимбабве.

По критерию "препятствия для доступа к интернету" Украина получила 19 из 25 баллов, улучшив прошлогодний показатель благодаря отмене лицензирования интернет-провайдеров.

В разрезе "ограничений по контенту" Украина получила 21 из 35 баллов, в том числе из-за продления блокировки ряда российских ресурсов и инициативы законопроекта о дезинформации.

В части "нарушения прав пользователей" Украина получила 21 из 40 баллов, на что повлияло осуждение пользователя за пропаганду войны в соцсети и внедрение государственного приложения для контроля самоизоляции.

В целом Украина оказалась на 23 месте вместе с Мексикой по уровню свободы в интернете среди 65 стран, относительно которых проводилось исследование.

К уровню "свободной" в интернете страны Украине не хватает еще 9 баллов.

Как сообщали Українські Новини, в рейтинге свободы человека Украина сделала самый большой шаг из всех стран мира. Ранее Украина возглавила список стран, где больше всего ограничивают свободу в интернете.

Ранее Украина снизилась в рейтинге свободы слова в СМИ.

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