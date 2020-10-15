У Сытника разные законы для меня и для Клюева с Клименко, – Бахматюк

Бизнесмен, бывший собственник "VAB Банка" Олег Бахматюк прокомментировал заявления о якобы затягивании принятия решения об экстрадиции и считает абсурдом, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) его разыскивает, хотя точно знает, где именно он находится, и заявляет о двойных стандартах следствия по делам против чиновников Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко и против него.

Об этом Бахматюк сообщил в комментарии интернет-изданию Украинская правда о якобы затягивании с экстрадицией и заявил о двойных стандартах со стороны следствия.

"Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива": давление на генерального прокурора Ирину Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение. Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов", - заявил бизнесмен.

Он обратил внимание, что в других делах при идентичных обстоятельствах ВАКС по представлению НАБУ отказывался арестовывать подозреваемых, например, чиновников времен Виктора Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко. Поэтому бизнесмен считает незаконным свой заочный арест. По мнению Бахматюка, "в апелляционной палате Антикоррупционного суда" есть тройка судей Сытника, которая принимает нужные директору НАБУ решения".

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания будто не известно НАБУ, - сказал бизнесмен. - Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где она находится".

Офис генпрокурора в свою очередь заявил, что в заключении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "относительно обоснованности принятых процессуальных решений" не подтверждается "законность постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск". У генпрокурора Венедиктовой отметили, что ранее НАБУ пыталось объявить розыск Бахматюка через Интерпол. Но международная организация в этом НАБУ отказала.

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