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15 октября 2020, четверг, 16:15 1385
Политика 2020-10-15T16:23:16+03:00
Українські Новини
Зарплата мэра Умани Цебрия выше, чем у Кличко, Труханова и Филатова, – СМИ

Зарплата мэра Умани Цебрия выше, чем у Кличко, Труханова и Филатова, – СМИ

Павел Твердохлиб
Зарплата, НАПК , Александр Цебрий, Мэр Умани
Александр Цебрий. Фото из открытых источников
Александр Цебрий. Фото из открытых источников

Мэр Умани Александр Цебрий начислил себе за счет местного бюджета заработную плату в размере 641 тыс. гривен в год. Это в разы больше чем зарплаты мэров городов-миллионников.

Об этом сообщило интернет-издание Апостроф, ссылаясь на Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно задекларированным доходам, мэр Киева Виталий Кличко имеет зарплату 318 тыс. гривен в год с учетом надбавок, мэр Одессы Геннадий Труханов - 224 тыс. гривен в год с учетом надбавок, а мэр Днепра Борис Филатов - 249 тыс. гривен в год с учетом надбавок.

По данным реестра НАПК, городской голова Умани Александр Цебрий имеет зарплату 641 тыс. гривен в год. Это при том, что бюджет Киева составляет 58 млрд гривен, Днепра - более 13 млрд гривен, Одессы - около 10 млрд гривен, а бюджет Умани - только 850 млн гривен в год.

В топ-3 антирейтинга украинских мэров, которые назначили себе из бюджета высокие зарплаты, оказались мэр Харькова Геннадий Кернес с зарплатой 1,15 млн гривен в год с учетом надбавок, мэр Львова Андрей Садовый с зарплатой 1,03 млн гривен с учетом надбавок и мэр Запорожья Владимир Бойко с зарплатой 840 тыс. гривен с учетом надбавок.

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