Мультсериал о меценатах, киевский "Пласт", организации, которые помогают детям с инвалидностью и аутизмом, а также информационный проект популяризации благотворительности стали победителями грантового конкурса Zagoriy Foundation

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил результаты грантового конкурса для неприбыльных организаций, предлагающих инновационные идеи развития культуры благотворительности в Украине. Победили пять проектов, среди которых — анимированный сериал о выдающихся меценатах Украины "История неравнодушных" от ОО "Криголам". Героями видео станут пять выдающихся меценатов прошлого. Также среди победителей следующие проекты: "Друзі Джерела" — БУ "Учебно-реабилитационный центр "Джерело"; "Благотворительные услуги" — "Ассоциация международных и всеукраинских общественных организаций "Дитина"; 50 добрых дел — ОО "Киевский Пласт"; Трендсеттеры украинской благотворительности — ОО "Украинская медийная инициатива". Об этом сообщила пресс-служба Zagoriy Foundation.

Всего на конкурс было подано 104 заявки, 95 организаций зарегистрировали проекты. Бюджет каждого, по условиям конкурса — до 300 000 грн.

Директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, комментируя результаты конкурса отметила, что его главная цель — поддержка проектов, способствующих развитию культуры благотворительности в Украине через внедрение и реализацию учебных программ, а также благодаря новым подходам привлечения людей к благотворительности.

Проекты победителей, по ее словам, охватывают различные сферы благотворительности. Среди тем: развитие культуры меценатства, расширение инклюзивного пространства города, привлечение детей к благотворительности через игру и повышение доверия к благотворительности среди людей всех возрастов.

"Мы благодарны всем организациям, которые подали проекты на грантовый конкурс. Цель грантового конкурса — показать, что почти каждый может участвовать в благотворительности в удобной форме, потому что благотворительность — это не только денежная помощь. Хорошие поступки объединяют общество ради решения общих вызовов. Уверены, что инициативы победителей способны сделать качественный и количественный вклад в развитие культуры благотворительности в Украине", - добавила Мазуренко.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница". Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

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