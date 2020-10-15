Подольско-Воскресенский мост опустят на постоянные опоры уже в конце октября, - мэр Кличко

К концу октября арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста опустят в проектное положение. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онллайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей, пишет официальный сайт мэра.

"Установка арочной конструкции в проектное положение - процесс длительный. Надо учесть все. - контролировать до сантиметров, как ведет себя и опускается многотонная конструкция. Для того, чтобы опустить мост на постоянные опоры, используют сверхмощные домкраты. И этот процесс завершат, при благоприятных погодных условий, в конце октября. Для поддержания конструкции смонтировали 68 новых вант, изготовленных в Германии ", - сказал Кличко.

Выполнили на мостовом переходе и работы по устройству сети наружного освещения и декоративной подсветки. Также продолжается процесс установления металлических конструкций для съездов на улице Верхний и Нижний вал.

На левоповоротном съезде с мостового перехода на Рыбальский полуостров завершают устройство дорожного полотна.

"На левом берегу установили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. На участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой, продолжаются работы по устройству насыпи", - сообщил Виталий Кличко.

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