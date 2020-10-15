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15 октября 2020, четверг, 14:14 443 Видео
Выборы 2020-10-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Партия "За майбутнє" выпустила креативный видеогид о порядке голосования

Партия "За майбутнє" выпустила креативный видеогид о порядке голосования

Павел Твердохлиб
Сергей Гусовский , Местные выборы-2020, ЗА Майбутнє, Видеогид
Видеогид
Видеогид "Как осознано проголосовать на местных выборах". Фото: Facebook

Кандидат на должность городского головы Киева от политической партии "За майбутнє" Сергей Гусовский стал героем анимационного видеоролика, в доступной форме объясняет избирателям, как заполнить избирательный бюллетень, не испортив его.

Об этом говорится на Facebook-странице "Київ ЗА майбутнє".

"Ваш голос определяет качество вашей жизни на следующие 5 лет", - подчеркнул анимированный персонаж Гусовского.

Он напомнил, что на избирательный участок с собой необходимо взять паспорт, защитную маску, антисептик. Видеоролик также объясняет, что на участке избирателям будут выдавать 2 бюллетеня: один для голосования за мэра Киева, а другой - для голосования за партии и депутатов Киевского городского совета.

В бюллетене голосования за мэра необходимо найти своего лидера в списке и поставить галочку. В бюллетене голосования за партии - "настоящий квест".

"В бюллетене с 2 квадратиками найдите название партии, за которую вы хотите голосовать. Мой счастливый номер - 13. Поставьте в квадратике рядом с партией отметку - галочку, крестик или сердечко. Но будьте внимательны: если не поставить ничего, бюллетень будет недействителен. В соседнем квадратике нужно вписать номер кандидата от этой же партии, которому вы доверяете лично. Вписывать номер нужно так, как мы пишем почтовый индекс на конверте", - поясняется в видеоролике.

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