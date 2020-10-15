Меньше чем за год из киевских больниц уволились 7 тыс. работников

Более 7 тыс. работников киевских медучреждений уволились с начала 2020 года, количество вакансий составляет 7,5 тыс.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 000 работников… Есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях. Сегодня их почти 7,5 тысяч", - сказал он.

Кличко отметил, что почти половина уволившихся - это технические работники, но отток медицинских кадров также присутствует, причины увольнения медиков разные, одной из весомых причин является и пандемия коронавируса для тех, кто относится к группам риска.

Главной причиной большого количества свободных вакансий Кличко назвал отказ выпускников вузов, которые учились по государственному и местным заказам (врачи и средний медицинский персонал), идти работать в коммунальные больницы, поскольку требование отработать у заказчика не менее 3 лет было отменено в 2017 году.

Кличко обратился к Кабинету Министров с просьбой исправить эту ситуацию, а именно внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились на государственные и местные средства.

Как сообщали Українськi Новини, количество госпитализированных в Киеве из-за коронавируса увеличилось на 56 человек до 1 797, заполненность коек составляет 67,5%.

Кроме того, за сутки в Киеве еще 445 больных коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости