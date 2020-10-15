"Слуги" и "За майбутнє" срывают выборы в Бердянске, — СМИ

На прошлой неделе ЦИК приняла решение о роспуске Бердянской городской ТИК за существенные нарушения и собрало своим решение новый состав комиссии. В первый же день работы новый состав полностью повторил все нарушения старой комиссии. Как и в прошлый раз, представители от партий "Слуги народа" и "За майбутнє" – общими усилиями делают все, чтобы сорвать выборы в Бердянске, Запорожской области. Об этом пишет "КП в Украине".

Причина такого поведения представителей ТИК от этих партий в том, что суд принял решение об отмене регистрации партии "За майбутнє" на выборах в Бердянский совет ОТГ из-за многочисленных нарушений при подаче документов на регистрацию. По информации местных журналистов, координацией срыва выборов в Бердянске занимаются лично губернатор от Слуг Виталий Боговин и кандидат в мэры от "За Майбутнє" Валерий Баранов. Именно последнего, а не откровенно слабого кандидата от "Слуг народа", поддерживает губернатор области. В принципе подобная ситуация во всех городах Запорожского края. Кандидаты от "Слуг народа" выставлены откровенно слабые и явно не проходные.

В результате - судебные процессы, уголовные дела, угроза срыва выборов. Резонанс от такого беззакония докатился до Киева и ЦИК разогнал Теризбирком Бердянска и прямо указал новому составу выполнить решения суда и снять "За майбутне" с предвыборной дистанции.

Обновленный ТИК принял присягу утром 14 октября, а в ночь на 15 октября снова была попытка головы комиссии от партии "Слуга народа" вписать "За майбутне" в текст бюллетеня вопреки Кодексу и решению судов.

"Только благодаря активной позиции бердянцев, а позже и вмешательству правоохранителей, удалось пресечь эту попытку грубого нарушения закона. Но, судя по происходящему, останавливаться никто не собирается и попытки сфальсифицировать или сорвать выборы будут продолжаться и дальше", - утверждают журналисты.

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