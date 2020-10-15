В Минрегионе предлагают ввести государственный контроль в жилищно-коммунальной сфере

Министерство развития общин и территорий Украины выступает за создание контролирующего органа в жилищно-коммунальной отрасли. Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцянивская во время вебинара, организованного Национальным союзом журналистов Украины в четверг, 15 октября.

"Как ни прискорбно, но отрасль жилищно-коммунального хозяйства в течение многих лет остается абсолютно бесконтрольной. Нет институтов,которые бы занимались контролем в этой сфере. Госпотребслужба может реагировать только по заявлению потребителя, эта служба очень численно ограниченная и проводить широкомасштабные проверки физически не может. Поэтому Минрегион поддерживает инициативы народных депутатов, чтобы зарегистрировать законопроект о создании контролирующего органа в этой области", - сказала замминистра.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил законопроект, который предусматривает передачу полномочий на установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЕКУ к местным властям.

"В рамках децентрализации установление тарифов будет проводиться органами местного самоуправления. Уместно ввести контроль за всеми субъектами в этой области. Как за поставщиками услуг, так и за органами местного самоуправления, устанавливающими тарифы", - добавила Наталья Хоцянивская.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирным домом обязан самостоятельно произвести перерасчет стоимости коммунальной услуги или услуги по управлению многоквартирным домом за весь период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества, а также уплатить потребителю неустойку (штраф, пеню) в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

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