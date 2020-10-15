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15 октября 2020, четверг, 11:39 480
Политика 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
"За Майбутнє" требует вернуть херсонцам пляж "Лилея"

"За Майбутнє" требует вернуть херсонцам пляж "Лилея"

Елена Новикова
Игорь Палица, Палица, ЗА Майбутнє, Ірина Суслова, Палиця, Суслова
Пляж
Пляж "Лилея". Фото: favoritekherson.co

Женское движение партии "ЗА МАЙБУТНЄ" требует восстановить для жителей Херсона бесплатный доступ к водным ресурсам города. В частности, отменить платный вход на пляж "Лилея", который сейчас взимается незаконно. Кроме того, провести его комплексную реконструкцию за счет городского бюджета. Об этом заявила председатель Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова.

"В Херсоне произошел, к сожалению, типичный для Украины рейдерский захват. Один частный предприниматель незаконно возвел рядом с пляжем свои постройки и на этом основании начал считать, что вся прибрежная территория принадлежит ему. Теперь он поставил на входе молодчиков и спокойно взимает с людей деньги. Инертная власть неспособна защитить права жителей Херсона, восстановить справедливость и навести порядок на пляже "Лилея", - отметила Ирина Суслова.

По ее словам, пляж передан на баланс коммунального предприятия "Развитие спорта", но оно ничего не делает для благоустройства территории.

"На цели благоустройства выделили более 100 тысяч гривен, но как их потратили неизвестно. Поскольку пляж как был грязным и запущенным, таким и остался. Убирать приходится волонтерам и неравнодушным людям. Городские чиновники никак не реагируют на небрежность коммунальщиков и на рейдерские захваты со стороны частных лиц. Более того, они допустили ситуацию, когда с пляжа просто вывезли, а точнее похитили 60 тонн песка. "ЗА МАЙБУТНЄ" считает, что такая власть должна уйти - уступить энергичным и профессиональным людям. Мы уверены, что это произойдет после 25 октября, когда херсонцы сделают свой выбор в пользу лучшего будущего. И одной из приоритетных задач новой власти в городе будет возвращение общине пляжа "Лилея" и его благоустройство", - отметила Ирина Суслова.

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