НСЖУ лидирует среди организаций, которые занимаются вопросом саморегулирования СМИ, - исследование ОБСЕ

Национальный союз журналистов - наиболее известная организация из всех, занимающихся саморегулированием СМИ в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках проекта "Усиление саморегулирования украинских медиа". Он реализуется координатором проектов ОБСЕ в Украине при финансовой поддержке правительств Германии, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки. Исследования проводились на протяжении апреля 2020 года, информирует портал nsju.org.

Авторы опроса указывают, что 49% респондентов спонтанно назвали НСЖУ как известную им организацию, занимающуюся в Украине саморегулированием СМИ, а 68% - выбрали из списка организаций. Каждый 5-й не смог назвать саморегуляторные организации без подсказки.

Также при опросе участники отметили, что знают и другие организации, которые занимаются журналистским саморегулированием - Институт массовой информации - 8%, Комиссию по журналистской этике - 8%, Независимый медийный совет - 8%, Детектор-медиа - 6%, Интерньюз-Украина - 5%, Независимый медиа-профсоюз - 4%, Независимую ассоциацию телерадиовещателей - 3% (все показатели - спонтанное знание).

Саморегулирование, как единственный способ регулирования СМИ, считают правильным почти половина опрошенных. Вопросами саморегулирования интересуются 97% респондентов. Вместе с тем, только 14% опрошенных указали, что получали решения/рекомендации саморегуляторных организаций.

Среди главных препятствий саморегулирования СМИ в Украине авторы исследования называют олигархизованную медиасферу, падение уровня образования журналистов и отсутствие мощных медиапрофсоюзов.

Абсолютное большинство опрошенных представителей СМИ считают наиболее приемлемым способом регулирования медиа - одновременное регулирование государством и саморегулирование.

Целевой аудиторией исследования были представители медиа-сообщества. Приглашение принять участие в исследовании было отправлено 382 целевым адресатам. Ответы получены от 101 респондента. Исследование было реализовано исследовательской компанией PointerInsight и коммуникационным агентством PointerAgency.

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