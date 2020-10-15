Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим отрывом побеждает на выборах, - политолог

"На выборах в Харькове уверенно побеждает мэр города Геннадий Кернес и его блок "Успешный Харьков", - такое мнение высказал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Согласно результатам исследования, проведенного в Харькове с 5 по 11 октября 2020 года, за действующего мэра готовы проголосовать 69% избирателей.

Ближайший конкурент - Александр Фельдман, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 6,3%. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, выдвинутый партией "Слуга народа" - на третьем месте с 4,6%.

По данным Института, на выборах в городской совет также уверенно лидирует политсила действующего мэра - рейтинг "Блока Кернеса - Успешный Харьков!" составляет 48,5%.

По сравнению с маем этого года Блок Кернеса существенно - на 12% - нарастил поддержку избирателей. При этом рейтинги ближайших конкурентов - "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Слуги народа" демонстрируют тенденцию к снижению.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует Блок Кернеса с 46.1% голосов избирателей. В тройке лидеров - "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 13,3% и Блок Светличной "Разом!" с 9,2%. Проходной бартер также преодолевает "Слуга народа" - 6,9%.

Респонденты исследования продемонстрировали высокий уровень готовности прийти 25 октября на избирательные участки. 74% опрошенных ответили, что обязательно придут на выборы. Еще 17% - скорее придут.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов - жителей Харькова, обладающих избирательным правом (18 лет и старше). Расчет выборки произведен по социально-демографическим показателям генеральной совокупности избирателей Харькова. Метод сбора социологической информации - техника face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2.6%.

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